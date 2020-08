Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv al FRF, ca scenariul prin care desemnarea campioanei se va face in urma rezultatului partidei Universitatea Craiova - CFR Cluj produce cel mai mic nivel de nedreptate pentru ca pune…

- Candidatul Mișcarii Patrioților Romani pentru Primaria Capitalei, Viorel Catarama, propune o soluție radicala pentru tranșarea campionatului Romaniei la fotbal - ”sa se joace numai la victorie”:”O soluție pentru derby-ul de luni, dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj: meciul sa se joace…

- Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a anunțat ca liderul Universitatea Craiova și CFR Cluj revin in competiție in aceasta saptamana. „Ne-au surprins rezultatele de la CFR, dar avem incredere in cei de acolo, știu ce fac. De la DSP Dolj, de asemenea, s-a emis autorizație…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Stefan a declarat, azi, ca au fost depistate alte cinci persoane infectate cu noul coronavirus la formatia CFR Cluj, doi jucatori si trei membri ai staff-ului tehnic, totalul cazurilor la gruparea ardeleana ajungand acum la sase. ”Astazi…

- Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a emis un comunicat in contextul aparițiilor mai multor cazuri de coronavirus in Liga 1, prin care dorește sa traga un nou semnal de alarma. FCSB - CFR Cluj, derby-ul etapei din play-off, nu s-a mai disputat aseara, dupa ce Adi Paun,…

- Secretarul gen al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Stefan, a declarat sambata, pentru AGERPRES, dupa cazul pozitiv de coronavirus depistat la un component al echipei CFR Cluj, ca nu se pune problema ca aceasta editie a Ligii I sa nu se poata termina. "Meciul echipei CFR Cluj…

- Site-ul oficial al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” a anuntat ca, in ședința Comitetului de Urgența al Federației Romane de Fotbal, s-a stabilit sistemul de desfașurare al finalului sezonului 2019-2020 din Liga Elitelor Under 19. Anterior, FRF a anulat toate campionatele de juniori, cu excepția Ligii…

Ieri, la sediul FRF, Comitetul de Urgenta a stabilit si aprobat regulamentul de organizare si desfasurare,precum si datele de desfasurare a meciurilor de baraj, pentru promovarea in Liga a III-a....