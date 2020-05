Fotbal: Dinamo, noul lider din eLiga I la FIFA20 Dinamo este noul lider al competitiei de fotbal virtual eLiga I la FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume, dupa zece etape. Vineri, Dinamo a invins-o pe FC Viitorul cu 1-0 si a profitat de pasul gresit facut de fostul lider, FC Voluntari, care a suferit prima sa infrangere, 0-1 cu Universitatea Craiova. Trei echipe sunt la egalitate de puncte in fruntea clasamentului, FC Hermannstadt castigand cu 1-0 meciul de vineri cu FCSB. Competitia este organizata de LPF, in perioada 16 aprilie-6 mai, proiectul fiind realizat in colaborare cu partenerul media al ligii, eAD, si o companie renumita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

