Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a caștigat partida retur cu Rapid Viena, scor 2-1, insuficient insa pentru calificarea in grupele Europa League. In tur, austriecii s-au impus cu 3-1. Nicolae Dica da vina pe neșansa și pe gazonul prost de pe Arena Naționala. "Sunt dezamagit, mai ales ca am condus cu 2-0. Imediat dupa pauza am…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai trebuie sa faca un joc perfect cu Rapid Viena, in mansa secunda a play-off-ului Europa League, pentru a obtine calificarea in faza grupelor. "Am pregatit foarte bine jocul si sper ca la…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca va efectua schimbari in primul unsprezece in partida cu FC Viitorul din Liga I pentru a odihni o parte din jucatori inaintea returului "infernal" cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League. "Va fi…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca va efectua schimbari in primul unsprezece in partida cu FC Viitorul din Liga I pentru a odihni o parte din jucatori inaintea returului „infernal” cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League, informeaza…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca va efectua schimbari in primul unsprezece in partida cu FC Viitorul din Liga I pentru a odihni o parte din jucatori inaintea returului "infernal" cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League.…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta la un ''meci de lupta'' cu Hajduk Split in mansa secunda a turului 3 preliminar al Europa League, precizand ca jucatorii sai trebuie sa dea totul pentru a se califica…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, joi seara, dupa victoria cu 4-0 din partida cu NK Rudar Velenje, ca se bucura de calificarea in turul 3 preliminar al Europa League si considera ca in meciul urmator, unde formatia sa o va intalni pe Hajduk Split, sansele vor fi egale. "Important…

- FCSB – Rudar Velenje, in turul 2 preliminar din Liga Europa (joi, ora 21.30, Pro TV). Dica: ”Asta il intereseaza pe patron”. Antrenorul anunța schimbari in echipa. FCSB va juca maine returul cu slovenii de la Rudar Velenje, din turul 2 preliminar din Liga Europa. Cu toate ca au avantajul unui succes…