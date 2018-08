Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a ratat calificarea in play-off-ul Ligii Europa, fiind eliminata de RB Leipzig cu scorul general de 4-2. Dupa 1-3 in tur, in Germania, gruparea olteana a remizat in aceasta seara, scor 1-1, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in manșa ...

- Universitatea Craiova a susținut astazi o conferința de presa, in care antrenorul Devis Mangia și mijlocașul Matteo Fedele au pefațat intalnirea cu RB Leipzig, programata maine, de la ora 19.30 (netelevizat), pe stadionul „Ion Oblemenco“, din manșa secunda a turului ...

- Arbitrul ceh Miroslav Zelinka va conduce meciul dintre Universitatea Craiova si echipa germana RB Leipzig, care se va disputa joi, de la ora 19,30, pe stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al Europa League la fotbal, potrivit site-ului…

- Universitatea Craiova a susținut ieri seara, in Germania, conferința de presa oficiala de dinaintea primei confruntari cu RB Leipzig, din turul trei prelimiar al Ligii Europa. La intalnirea cu mass-media au venit antrenorul Devis Mangia și capitanul Alex Mitrița, ambii ...

- Universitatea Craiova și-a reluat ieri seara pregatirile pe plan local, gandul alb-albaștrilor fiind, evident, la jocul cu CFR Cluj, din Supercupa Romaniei, programat sambata, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“. La prima ședința de pregatire de dupa cantonamentul ...

- Supercupa Romaniei la fotbal se va disputa cu casa inchisa. FRF a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, ca s-au vandut toate biletele pentru partida dintre campioana Romaniei, CFR Cluj, și deținatoarea Cupei Romaniei, Universitatea Craiova, programata la 14 iulie. „Supercupa Romaniei se va disputa…

