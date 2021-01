Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul Dennis Man, care a semnat in urma cu doua zile un contract cu Parma, a debutat in Serie A, duminica, la meciul din deplasare cu Napoli, pierdut cu scorul de 0-2. Man a intrat pe teren in minutul 80, in locul lui Brugman, potrivit news.ro. Citește și: George Simion, solicitare…

- Atacantul olandez Joshua Zirkzee (19 ani) e in drum spre Italia, pentru a semna o ințelegere cu Parma, echipa lui Dennis Man (22 de ani) și Valentin Mihaila (20 de ani). Dennis Man a debutat astazi la Parma, in eșecul cu Napoli, scor 0-2. Vezi AICI cum s-a descurcat! Joshua Zirkzee va fi imprumutat…

- Atacantul roman Dennis Man s-a transferat, vineri, de la FCSB la echipa italiana de fotbal Parma, cu care a semnat un contract valabil pana la data de 30 iunie 2025, a anuntat clubul din Serie A. Suma platita pentru Man (22 ani), care a efectuat joi vizita medicala, ar fi de 13 milioane de euro, la…

- Fundasul roman Vlad Chiriches a marcat golul de onoare al echipei sale, US Sassuolo, invinsa cu 5-1 de Atalanta, la Bergamo, duminica, in etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Italiei. Pentru gazde au inscris Duvan Zapata (11, 49), Matteo Pessina (45), Robin Gosens (57) si Luis Muriel (67), iar…