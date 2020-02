Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Ciprian Deac a declarat, joi seara, ca CFR Cluj ar fi putut obtine victoria in meciul cu FC Sevilla, daca ar fi avut si putin noroc."Dupa gol, ne-am retras, dar Sevilla este o echipa de valoare, ne-a presat foarte mult. Cu putin noroc, puteam obtine victoria. In Spania, ei pornesc…

- Calificata in primavara Europa League, CFR Cluj nu se poate bucura de noroc la tragerea la sorti a 16-imilor. A nimerit cu cea mai titrata echipa din cea de-a doua competitie europeana, FC Sevilla, cu cinci trofee (2006, 2007, 2014, 2015 si 2016) principala favorita si acum. Cu toate acestea, echipa…

- Mirandas, echipa din liga a 2-a din Spania, a eliminat-o pe Sevilla - formația pe care CFR Cluj o va intalni in „16”-imile Europa League - in optimile Cupei Spaniei, dupa ce a invins-o cu scorul de 3-1. CFR Cluj și Sevilla se vor duela in 16-imile Europa League, pe 20 și 27 februarie Echipa andaluza…

- ​Atacantul mexican Javier Hernández Balcázar, cunoscut despre Chicharito, a fost prezentat oficial la echipa LA Galaxy, din campionatul nord-american de fotbal (MLS), informeaza Mediafax.Într-un clip postat pe Twitter, marți, LA Galaxy a aratat cele mai importante momente din…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, a declarat, joi, ca 2019 a fost cel mai bun an de cand el evolueaza la formatia clujeana si ca daca va reusi sa elimine Sevilla in 16-imile Europa League va fi cu adevarat o surpriza, considerandu-i pe spanioli favoriti la castigarea competitiei continentale.…

- A calificat echipa în primavara Europa League (unde se va duela cu Sevilla), dar nu știe daca va mai continua sau nu pe banca celor de la CFR Cluj. Dan Petrescu a recunoscut ca are "niște oferte" și ca este posibil ca noul an sa nu-l mai gaseasca la liderul din Liga 1. Ramâne…

- Ciprian Deac a declarat, joi, in urma victoriei obținute de CFR Cluj, in fața lui Celtic, scor 2-0, in grupele Europa League, ca nu a fost ușor sa obțina calificarea in șaisprezecimile de finala ale turneului, anunța MEDIAFAX.”A fost o victorie mare, dar ținand cont de unde am plecat, este…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca el si colegii sai trebuie sa joace inteligent partida cu Celtic Glasgow din Europa League deoarece doua rezultate din trei, victoria si egalul, ii califica in primavara europeana. "Este un…