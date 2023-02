Fotbal de mâna a treia „Mai vrem astfel de meciuri” s-au entuziasmat comentatorii TV la finalul derby-ului FCSB- Farul Constanța 2-3. „Astfel de meciuri” inseamna sa-i vezi luftand in aceeași faza pe noii Stan și Bran din fotbalul romanesc: stoperii Tamm și Dawa. Inseamna sa-l vezi pe același Dawa cosindu-l pe Alibec și lasandu-și echipa in zece. Sa-l vezi pe […] Articolul Fotbal de mana a treia apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

