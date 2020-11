Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman de tineret Valentin Costache a declarat la finalul partidei cu Danemarca, scor 1-1, in urma careia formatia pregatita de Adrian Mutu a reusit calificarea la Campionatul European de fotbal Under-21 din 2021, ca nu ii vine sa creada ca a reusit sa marcheze golul egalizator.…

- Bayer Leverkusen a reusit a doua sa victorie consecutiva in Bundesliga, 3-1 cu FC Augsburg, luni seara, pe teren propriu, in etapa a cincea a campionatului de fotbal al Germaniei. ''Aspirinele'', care veneau dupa o victorie categorica in Europa League, 6-2 cu Nice, au cinci…

- Ciprian Tatarușanu (34 de ani) se pregatește sa debuteze in tricoul echipei AC Milan. Internaționalul roman are șanse foarte mari sa bifeze primele minute in poarta rossonerilor, in meciul programat luni seara, cu AS Roma in cadrul etapei a cincea din Serie A. AC Milan a anunțat, prin intermediul site-ului…

- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat ca victoria obtinuta de formatia lui la Bucuresti, cu Dinamo, a fost una muncita, relateaza news.ro "Vreau in primul rand sa-i felicit pe baieti, au jucat un meci bun, cu organizare buna pe teren, au luptat, o victorie muncita.…

- Sase echipe au obtinut deja calificarea la turneul final al Campionatului European de fotbal Under-21 din 2021, a anuntat site-ul UEFA dupa meciurile desfasurate marti in preliminarii. Anglia, Rusia, Spania si Danemarca au obtinut biletele pentru turneul final in calitatea de castigatoare ale grupelor…

- O brigada de arbitri din Romania, cu Istvan Kovacs la centru, va conduce meciul dintre Malmoe FF si Granada, care va avea loc joi, de la ora 20:00, in Suedia, in play-off-ul Europa League la fotbal, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenti au fost desemnati Vasile Florin Marinescu si Ovidiu Artene,…

- Cosmin Moți (35 de ani), fundașul celor de la Ludogorets Razgrad, a avut un remarcat-surpriza dupa victoria Romaniei din Austria, scor 3-2. Mijlocașul Alexandru Crețu (28 de ani) l-a impresionat in mod deosebit pe fostul dinamovist. In direct la GSP Live, Moți, cel care a prins alaturi de „tricolori”…

- Tottenham Hotspur a anuntat, duminica, transferul fundasului Matt Doherty de la Wolverhampton Wanderers, pentru o suma nedivulgata, ce s-ar ridica la 15 milioane lire sterline, conform presei engleze, citata de AFP. Internationalul irlandez, in varsta de 28 de ani, a semnat un contract…