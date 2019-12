Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, spune ca partida pe care echipa sa o va disputa miercuri, in etapa a 19-a a Ligii 1 de fotbal, contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, va fi una echilibrata, in care sansele vor fi 50-50. Petrescu a mentionat, intr-o conferinta de presa, ca CFR…

- Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, luni, ca a pierdut un meci important la Botosani, cu Poli Iasi, si ca echipa sa ar fi meritat un rezultat de egalitate,potrivit news.ro."Nu ne asteptam sa avem iar o infrangere dupa meciul din Europa. Incepusem destul de bine, dupa care Iasiul…

- "Stiam despre Celtic ca este o echipa foarte buna, pentru ca am jucat aici inainte. Stiam ca va fi foarte dificil sa castigam aici, deoarece au pierdut doar un meci in acest sezon si acela a fost impotriva noastra. Dar sunt bucuros de echipa mea pentru ca a dat totul. Celtic are jucatori buni pe…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a efectuat o singura modificare in formatia aliniata joi seara in partida cu Celtic, de la Glasgow, din Grupa E a Europa League la fotbal, fata de partida din august, din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor.

- Dan Petrescu va fi langa echipa lui pe Celtic Park. Antrenorul campioanei Romaniei se simte bine și va sta pe banca la al doilea meci din Europa League, Celtic Glasgow - CFR Cluj, care va fi joi, 3 octombrie, de la ora 22:00, anunța MEDIAFAX."I s-a facut rau", au fost titlurile publicațiilor…

- Dan Petrescu ar putea rata meciul pe care CFR Cluj il va disputa joi seara contra lui Celtic Glasgow, anunta scotienii. Din informatiile Telekom Sport, antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, are o problema...

- FOTO – GSP Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu (51 de ani), a primit o sanctiune din partea Federatiei Romane de Fotbal, in urma evenimentelor din meciul cu Astra din etapa a opta a Ligii 1, scor 3-2, in favoarea giurgiuvenilor, cu o suspendare pentru patru jocuri si o amenda in valoare de 6500 de…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost suspendat pentru patru jocuri si amendat cu 6.500 de lei, miercuri, de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, dupa incidentele de la meciul cu Astra Giurgiu (1-3), potrivit site-ului LPF.''In baza art. 68.1 din RD, se sanctioneaza…