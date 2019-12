Decizie importanta la CN ACN Constanta. Cine a fost numit administrator

Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile a adoptat, in data de 30 octombrie 2019, hotararea nr. 16, in urma sedintei Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.A fost numit in Consiliul de Administratie Danut Gabriel Ofiteru, incepand cu data de… [citeste mai departe]