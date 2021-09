Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CFR Cluj a suferit un esec sever, scor 0-4 (0-2), in partida cu Steaua Rosie Belgrad, sustinuta pe pe stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad, contand pentru prima mansa a play-off-ului Europa League la fotbal. Golurile au fost marcate de Milan Pavkov (min. 5), Aleksandar Katai (min. 38), El Fardou…

- Solistul trupei Vița de Vie, Adi Despot, a vorbit in cadrulconferințelor EC_Talks by Electric Castle, despre timpul petrecut in pandemie,viața de familie intre concerte și planurile muzicale de viitor.„Pandemia a fost ingrozitoare, depersonalizanta. Mi-a luat toate puterile” a marturisit artistul cand…

- Jandarmii maramureșeni vor asigura masurile de ordine și siguranța publica pe timpul desfasurarii meciului de fotbal organizat de AJF Maramures, dintre echipele Recolta Salistea de Sus – Bradul Grosii Tiblesului care se va desfasura pe stadionul Viorel Mateianu din localitatea Baia Mare, in ziua de…

- Portarul echipei Universitatea Craiova, Mirko Pigliacelli, a declarat, sambata seara, dupa castigarea Supercupei Romaniei in fata campioanei CFR Cluj, ca in momentul in care arbitrul a fluierat sfarsitul meciului in minutul 90 stia deja ca formatia sa se va impune la loviturile de departajare.…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa, ca daca ar avea de ales, ar prefera sa se califice in turul doi preliminar al Ligii Campionilor si sa piarda Supercupa Romaniei, programata, sambata, impotriva formatiei Universitatea Craiova.…

- Echipa de fotbal FC Voluntari a avut 27 de jucatori la primul antrenament dinaintea noului sezon competitional, desfasurat joi, la baza de pregatire a stadionului "Anghel Iordanescu". Au lipsit motivat de la prima sedinta de pregatire Igor Armas, Ion Gheorghe si Helder Tavares, in timp ce Antoni Ivanov,…

- Antrenorul Marius Sumudica, recent instalat la conducerea campioanei CFR Cluj, a declarat, marti, intr-un interviu postat pe contul oficial de YouTube al clubului, ca la revenirea in Liga I dupa patru ani suporterii romani vor vedea o alta fata a sa, dar a subliniat ca isi va apara jucatorii si clubul…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat echipa sezonului din Liga 1. Surprinzator, FCSB și CS Universitatea Craiova dau cei mai mulți jucatori (trei), in timp ce campioana CFR Cluj are doar doi reprezentanți. CS Universitatea Craiova și FCSB iși impart supremația in echipa intocmita de cei de la LPF.…