- Mihai Rotaru spune ca vrea sa renunțe la statutul de principal investitor al Universitații Craiova. Are un plan, vrea sa atraga noi investitori, dar pentru moment nimic nu este concret. Curtea de Apel Timișoara s-a pronunțat astazi in procesul dintre FCU Craiova și CSU Craiova pentru palmaresul istoric…

- Curtea de Apel Timișoara a decis ca palmaresul istoric al „Științei”, cuprins intre 1948 și 1991, ii revine CS Universitații Craiova FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, a anunțat oficial ca va face apel la ICCJ. Astfel, echipei lui Mihai Rotaru ii revine palmaresul din perioada de aur a „Științei”:…

- Curtea de Apel Timișoara s-a pronunțat astazi in unul dintre cele mai importante procese din fotbalul romanesc, in care FCU Craiova 1948 și CSU Craiova s-au luptat pentru palmaresul istoric al Științei. Decizia a fost favorabila clubului condus de Mihai Rotaru. Cum a reacționat Sorin Carțu, in exclusivitate…

- Manchester United urmeaza sa fie cumparat de emiratul Qatar, anunta mass-media din aceasta tara, care subliniaza ca actualii proprietari ai clubului englez de fotbal, membrii familiei Glazer, au decis accepte oferta inaintata de seicul Jassim Bin Hamad Al Thani. Potrivit cotidianului Al-Watan, controlat…