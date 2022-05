Stiri pe aceeasi tema

- Maine sunt programate cele patru partide din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana. Sunt calificate șapte echipe din liga a patra și o echipa din liga a cincea (Luceafarul Orman,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In cadrul ” optimilor” de finala ale Cupei Romaniei – faza județeana ediția 2021-2022, Victoria Viișoara va intalni miercuri 18 mai, incepand cu orele 18.00, pe terenul Bazei... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa ce in „optimile” Cupei Romaniei – faza județeana sezonul 2021-2022, formația Victoria Viișoara a trecut de ACS Speranța Rromi 2016 Mociu cu scorul de 4-0, aceasta va juca in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Unirea Tritenii de Jos s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana, dupa ce s-a impus ieri, scor 3-1, pe terenul celor de la Progresul Boian. Din nou, oamenii cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta dupa-amiaza pe terenul de fotbal al Bazei Sportive din comuna Mociu, Victoria Viișoara a jucat in optimile de finala a Cupei Romaniei-faza județeana cu echipa locala ACS Speranța Rromi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sambata, 2 aprilie, incepand cu orele 11.00, pe terenul de fotbal al Bazei Sportive din comuna Viișoara, formația locala ACS Victoria va juca intr-un „derby” zonal cu Unirea Tritenii de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astazi, pe terenul de fotbal al Bazei Sportive din comuna Tritenii de Jos s-a disputat finala Cupei Romaniei- faza județeana pentru echipele din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, intre Progresul Boian... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In weekend-ul trecut s-a disputat meciul de baraj dintre Spicul Luna și AS Urca, un meci ce a contat pentru Cupa Romaniei-faza județeana, ediția 2021-2022, faza in care sunt angrenate echipele din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!