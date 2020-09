Fotbal: Cupa Ligii engleze - Tottenham a eliminat-o pe Chelsea la loviturile de departajare

Echipa Tottenham Hotspur s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Ligii engleze de fotbal, impunandu-se pe teren propriu, cu 5-4 dupa loviturile de departajare, in fata rivalei Chelsea Londra, intr-o partida disputata marti seara.



Chelsea a deschis scorul in minutul 18, prin atacantul german Timo Werner, aflat la la prima sa reusita in tricou gruparii londoneze. Tottenham a egalat in repriza secunda, prin argentinianul Erik Lamela (83), care l-a invins pe senegalezul Edouard Mendy, portarul transferat de recent de Chelsea de la formatia franceza Rennes.



La finalul…