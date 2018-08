Stiri pe aceeasi tema

- FC U Craiova 1948, formația lui Adrian Mititelu, a fost eliminata in turul II al Cupei Romaniei de CSM Slatina, scor 0-2. CSM Slatina, formație de Liga a 4-a pregatita de fostul jucator al Craiovei, Bobi Verdeș, a eliminat formația din Craiova, antrenata din aceasta vara de Ștefan Stoica. Partida disputata…

Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 17:30, contra celor de la Sanatatea Cluj, intr-o partida care conteaza pentru turul 2 al Cupei Romaniei, faza naționala.

- Noua editie a Cupei Romaniei, sezonul 2018-2019, debuteaza miercuri, 1 august, atunci cand sunt programate meciurile primului tur. In aceasta faza participa 68 de echipe: 42 de castigatoare ale fazei judetene si 26 care au evoluat in editia precedenta a Ligii 3 (cu clasamentul mai slab). Cele 34 de…

- Divizionara C CSO Filiași a intrat de ieri in cantonament in Craiova, dar nu iși va continua pregatirile pe baza „Aripile“ din Craiova, ci a revenit la arena „Chimia“ din Ișalnița și va evolua acolo pana cand stadionul „Orașenesc“ va ...

- • Tricolorul LMV Ploiești debuteaza in campionat pe terenul unei nou-promovate Petre Apostol In cadrul evenimentului „Voleiul Romanesc – prezent si viitor”, desfașurat, vineri și sambata, la Blaj, la care au participat conducatorii cluburilor de volei din Romania, s-au stabilit, printre altele, reperele…

- Dupa ce a caștigat Cupa Romaniei, pentru prima data in ultimii 25 de ani, U Craiova se pregatește pentru sezonul viitor. Oltenii vor sa se lupte pentru caștigarea campionatului, iar primul pe lista de transferuri este Mario Felgueiras. Transferul portarului portughez are mari șanse sa se realizeze,…

- La data de 24 mai a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni s-au sesizat cu privire la faptul ca, pe raza comunei Branesti, au observat un autocamion rasturnat, in afara partii carosabile, in urma unui accident de circulatie. Din primele verificari efectuate de politisti…

- Arieșul Turda s-a impus astazi, scor 5-0, pe terenul celor de la ALVIO Cuzdrioara, intr-o partida care a contat pentru faza semifinalelor Cupei Romaniei, faza județeana. Partida a fost transmisa in direct pe TurdaNews. Read More...