FOTBAL – CS Minaur se apropie de pozițiile fruntașe în clasamentul Ligii 2 CS Minaur a reușit azi, 3 septembrie, o victorie impotriva celor de la CSM Slatina, scor 2-1. Este a doua victorie din actuala ediție de campionat pentru minauriști, care acum urca puternic in clasament. Trei puncte extrem de importante care o apropie de dorința de accede in Liga I de fotbal. Dar mai este mult pana acolo. Minaur are acum 8 puncte in clasament, care o aduc in prima jumatate a clasamentului. Elevii lui Ciprian Danciu au debut cu stangul in actuala ediție a Ligii 2, insa apoi și-au revenit și au inceput victoriile. Etapa 5 Steaua București – Politehnica Iași: 2-1 Progresul Spartac… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 3 septembrie, cu incepere de la ora 11.00, stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Slatina, din cadrul etapei a cincea din Liga 2. Minauriștii incearca sa obțina toate cele trei puncte puse in joc, mai ales ca joaca in fața propriilor suporteri.…

- Vineri, 2 septembrie:ora 16.30: CSA Steaua – Poli Iasi. Sambata, 3 septembrie:ora 11.00: Progresul Spartac – FC Brasov, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSC Selimbar, Unirea Dej – Unirea Constanta, Unirea Slobozia – Csikszereda Miercurea Ciuc, Minaur Baia Mare – CSM Slatina , Ripensia Timișoara – Metaloglobus…

- Etapa a 4-a a Ligii 2 a debutat vineri, cu meciul CS Comunal Șelimbar – SC Oțelul Galați, 1-1, și se va incheia luni cu partida CSC Dumbravita – CSA Steaua. Programul meciurilor: vineri, 26 august 2022, ora 16:30 CSC Selimbar – SC Otelul Galati 1-1 sambata, 27 august 2022, ora 11:00 FC Brasov – Ripensia…

- Etapa a 4-a a Ligii 2 a debutat vineri, cu meciul CS Comunal Șelimbar – SC Oțelul Galați, 1-1. Dinamo va evolua, sambata, de la ora 11:30, cu Unirea Dej. Programul meciurilor: vineri, 26 august 2022, ora 16:30 CSC Selimbar – SC Otelul Galati 1-1 sambata, 27 august 2022, ora 11:00 FC Brasov – Ripensia…

- Sambata, 27 august, de la ora 11.00, stadionul Metaloglobus din București va fi gazda partidei dintre echipa cu același nume și CS Minaur Baia Mare, joc in cadrul etapei a 4-a din Liga 2. Arbitri: Andrei Moroița (Ploiești) – Raul Ghiciulescu (Lugoj), Ioan Humita (Armeni – Caraș Severin). Rezerva: Ciprian…

- Vineri, 26 august: ora 16.30: CSC Selimbar – Otelul Galati. Sambata, 27 august: ora 11.00: FC Brasov – Ripensia Timisoara, Metaloglobus Bucuresti – Minaur Baia Mare, CSM Slatina – Unirea Slobozia, Poli Iasi – Concordia Chiajna, Poli Timișoara – Progresul Spartac;ora 11.30: Dinamo – Unirea Dej;ora 18.00:…

- Federația Romana de Fotbal a organizat astazi, cu aproape doua saptamani și jumatate inainte de startul noului sezon, tragerea la sorți pentru stabilirea programului ediției 2022-2023 a Ligii 2. Noul sezon de Liga 2 e programat sa inceapa in data de 6 august, insa cel mai probabil va debuta mai devreme…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit miercuri programul sezonului 2022-2023 al Ligii a II-a de fotbal. In urma tragerii la sorti efectuate la Casa Fotbalului, Politehnica Iasi se va confrunta in acest an, in ordine, cu Otelul Galati (deplasare, 6 august), Viitorul Pandurii Targu Jiu (acasa, 13 august),…