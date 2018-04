Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua Bucuresti s-a calificat in semifinalele Ligii Nationale de handbal masculin, joi, dupa ce a invins-o in deplasare pe CS Minaur Baia Mare cu scorul de 23-21 (10-8), in al doilea meci al sfertului de finala. In prima partida din play-off, Steaua, care a terminat sezonul regulat in pozitia de…

- Ferrari a demonstrat in Marele Premiu al statului Bahrain ca beneficiaza de monopostul cu cel mai bun ritm de cursa in debutul acestui sezon. Sebastian Vettel a profitat la maxim de pole position-ul reușit in calificarile de sambata și a obținut fara emoții a doua victorie consecutiva din acest sezon,…

- 8-0 și liga a treia e tot mai aproape Liderul CS Minaur Baia Mare a reușit o noua victorie. De aceasta data adversarii baimarenilor au fost jucatorii Unirii Șișești, ocupanta locului 8 in clasamentul ligii a 4-a, seria Sud. Minaur a ajuns la a 11-a victorie din 12 meciuri disputate in acest sezon, acumuland…

- AHC Dobrogea Sud Constanta a castigat in premiera Cupa Romaniei la handbal masculin, duminica, in Sala Sporturilor din Constanta, care a gazduit turneul Final Four al competitiei, dupa ce a invins-o in finala pe SCM Politehnica Timisoara cu scorul de 23-21 (11-12). AHC Dobrogea Sud mai are in palmares…

- Cupa Romaniei 2018 la handbal feminin, sferturi de finala. Dunarea Braila, prima calificata in Final 4. Miercuri, derby-ul CSM București – HC Zalau. Marți, 13 martie HC Dunarea Braila – CSM Bistrita 28-25 (16-14) Miercuri, 14 martie 16.30 CSM Bucuresti – HC Zalau 17.00 CSM Roman – CSU Danubius Galati…

- SCM Politehnica Timișoara intalnește Minaur Baia Mare in semifinalele Cupei Romaniei, conform tragerii la sorți efectuate la sediul Federației Romane de Handbal. In cealalta semifinala se intalnesc AHC Dobrogea Sud Constanța și Steaua București.

- Azi la sediul Federației Romane de Handbal a avut loc tragerea la sorți contand pentru Semifinalele și Finalele Cupei Romaniei Fan Courier FINAL 4. 17.03.2018 Semifinala 1: SCM POLI TIMIȘOARA VS. CS MINAUR BAIA MARE 17.03.2018 Semifinala 2: CSA STEAUA BUCUREȘTI VS. HC DOBROGEA SUD CONSTANȚA 18.03.2018…