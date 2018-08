Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 19 august, tinerii din Baiuț au organizat „Cupa Prieteniei” la Fotbal. O activitate facuta de baiuțeni, pentru baiuțeni. Peste 50 de persoane, imparție in 6 echipe s-au duelat in competiția organizata de tinerii din comuna și cu sprijinul necondiționat oferit de In Time. Echipa „In Time”,…

- CS Minaur a intalnit prim-divizionara “U” Cluj Napoca in ziua a doua a turneului amical internațional de la Bistrița. Baia Mare a jucat bine, a condus mai tot timpul și s-a impus meritat cu 30-22 (15-11). Meciul a fost echilibrat in prima sa parte, cu avantaj de partea fiecareia dintre echipe. La pauza…

- Formația olteana Pandurii Targu Jiu a reușit sa se impuna sambata, scor 1-0, in Moldova, in fața echipei Aerostar Bacau, in prima etapa a sezonului 2018/2019 din Liga 2. Destinația punctelor a fost decisa de Florin Maicaneanu, care a reluat ...

- Miercuri, 1 august, de la ora 17 s-a dusputat jocul dintre CS Minerul și Rapid Jibou. Echipa antrenata de Dorin Toma s-a impus cu un lejer 2-0, avand alte șanse bune de a marca. Golurile CS Minaur au fost marcate de Valer Giurgiu (min. 21) și de Sandu Bococi (min. 73). Pentru CS Minerul au evoluat: Danciu…

- Șerban Sorin Danuț este tanarul talentat care a semnat cu echipa antrenata de Dorin Toma. Dupa ce in mare proporție componenții echipei de anul trecut și-au prelungit contractele, astazi ii uram bun venit in familia Minerul unui nou membru. Șerban Sorin Danuț are 18 ani și a intrat in contact cu fotbalul…

- Atacantul Robert Lewandowski a reusit o "dubla" pentru selectionata Poloniei in ultimul meci de pregatire inaintea participarii la Cupa Mondiala de fotbal 2018, castigat cu 4-0 in fata reprezentativei Lituaniei, marti seara la Varsovia. Lewandowski (29 ani), care va participa in premiera…

- Naționala Ținutului Secuiesc a debutat la Campionatul Mondial de Fotbal organizat de ConIFA, federație internaționala care reunește federațiile neafiliate la FIFA. In primul meci disputat la Londra, Ținutul Secuiesc a trecut de Tuvalu, meci din grupa a 3-a, scor 4-0. Naționala Ținutului Secuiesc a fost…

- Echipa baimareana a intalnit, sambata, in deplasare, pe ACS Progresul 2012 Dumbravița, intr-un meci contand pentru etapa a 21-a din seria Sud. Echipa antrenata de Dorin Toma, s-a impus cu lejeritatea unui 0-4. Golurile oaspeților fiind marcate de: Bococi Sandu(minutul 23), Feraru Marius Gheorghe(minutul…