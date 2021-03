Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Robert Moldoveanu (21 de ani) a revenit la antrenamentele lui Dinamo și poate fi soluția așteptata de antrenorul Ionel Gane. Cariera lui Robert Moldoveanu a fost influențata de accidentari. Ultima problema grava a fost vara trecuta, cand a fost supus unei operații la metatarsiene. La inceputul…

- „Cițule, le-ai aratat romanilor cat de neom poți sa fii, mințind o țara intreaga aflata in stare de șoc in ziua tragediei de la Balș, ca in spitale se cheltuie 95% din bani pe salarii și sporuri! Te-ai folosit, meschin și calculat, de impactul mediatic al dramei pentru a emite o ticaloșie patentata…

- Alexandru Mitrița (25 de ani) a fost prezent la egalul obținut de Universitatea Craiova cu FC Argeș, scor 1-1, in runda #20 din Liga 1, iar la finalul meciului i-a transmis un mesaj selecționerului echipei naționale, Mirel Radoi. Fotbalistul celor de la Al Ahli a fost in loja pe stadionul Ion Oblemenco,…

- Robert Lewandowski, jucatorul lui Bayern Munchen, a intrat in clubul select al jucatorilor de fotbal care au depașit 500 de goluri in cariera și care se afla inca in activitate. Acesta a inscris 270 de goluri pentru Bayern Munchen, restul fiind inscrise pentru celelalte echipe la care a mai jucat in…

- Legendarul fotbalist Pele și-a actualizat contul de Instagram, iar acum, alaturi de „Brazilian #10”, „3 x Campion Mondial”, „Fotbalistul FIFA al secolului 20” sau „Ambasador Global și Umanitarian”, a aparut și descrierea „Cel mai mare golgheter al tuturor timpurilor (1.283 de goluri)”. Citește…

- Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record! Fotbalistul portughez a ajuns la un total de 758 de goluri marcate in meciurile oficiale. La acest capitol, starul echipei Juventus Torino l-a depașit pe legendarul brazilian Pele, care a inscris 757 de goluri.

- Potrivit BBC, Ronaldo vrea sa continue sa joace ”mulți ani de acum inainte” și spera sa ridice Cupa Mondiala alaturi de naționala Portugaliei. ”Un triumf de vis in 2022 este posibil”, a zis lusitanul, care va avea 37 de ani la Mondialul din Qatar, scrie digisport.ro. Cu 102 goluri marcate pentru naționala…

- Atacantul Cristiano Ronaldo a ajuns la 750 de goluri marcate in cariera lui formidabila, dupa ce a punctat in meciul de miercuri cu Dinamo Kiev (3-0) din Liga Campionilor, in care pentru prima oara a oficiat o femeie arbitru, frantuzoaica Stephanie Frappart, comenteaza Reuters. Ronaldo,…