Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, autorul unei duble pentru Juventus Torino in partida castigata in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata formatiei FC Barcelona, a ajuns la 134 de goluri marcate in Liga Campionilor la fotbal, dominand cu autoritate clasamentul all-time al celei

- FC Barcelona a fost invinsa fara drept de apel de Juventus, cu 3-0, marti seara, pe Camp Nou, in ultima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Dupa cinci victorii consecutive, Barca a fost umilita acasa de Juve, care si-a luat revansa cu varf si indesat dupa esecul de la Torino,…

- Cei mai buni fotbaliști ai planetei din ultimul deceniu, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo se confrunta din nou dupa o pauza indelungata chiar in aceasta seara. FC Barcelona și Juventus Torino vor juca pe Camp Nou in ultima etapa a fazei grupelor Ligii Campionilor, iar in prim plan vor fi anume cele…

- Mare meci marți seara de la ora 22:00, in Liga Campionilor. In ultima etapa a fazei grupelor Champions League, FC Barcelona va primi pe „Camp Nou” replica lui Juventus Torino, iar asta inseamna confruntarea directa intre titanii fotbalului modern – argentinianul Lionel Messi de la gazde și portughezul…

- Echipa Juventus Torino va infrunta formatia FC Barcelona pe Camp Nou, marti seara, iar atacantul portughez Cristiano Ronaldo spera sa inscrie cu aceasta ocazie primul sau gol in Liga Campionilor impotriva argentinianului Lionel Messi, scrie presa italiana. Ronaldo a marcat recent al 750-lea…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a marcat al 131-lea sau gol in Liga Campionilor la fotbal, marti seara, in cursul meciului castigat pe teren propriu de echipa sa, Juventus Torino, in fata formatiei Ferencvaros Budapesta (scor 2-1). Ronaldo si-a consolidat astfel pozitia de lider…

- Atacantul englez Marcus Rashford, autorul unui hat-trick pentru Manchester United in meciul cu RB Leipzig (5-0), este golgheterul la zi al Ligii Campionilor la fotbal dupa primele doua etape din faza grupelor, cu patru reusite. Argentinianul Lionel Messi, care a inscris un gol pentru FC…

- Atacantul portughez al echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, este inca pozitiv la Covid-19, astfel nu va evolua in meciul FC Barcelona, de miercuri, din Liga Campionilor, anunța news.ro.Potrivit Gazzetta dello Sport, Ronaldo este asimptomatic si in izolare. Citește și: Traian…