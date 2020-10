Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FC Dinamo, Cosmin Contra, a declarat, miercuri, ca salariile jucatorilor vor fi achitate in cel mai scurt timp posibil, el precizand ca situatia nu este usoara la club deoarece sunt multe datorii care ies la iveala dupa preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre…

- Dinamo se pregatește sa renunțe la portarul Catalin Straton (30 de ani), dupa ce l-a adus saptamana trecuta pe spaniolul Tomas Mejias (31 de ani). Din informațiile GSP.ro, Cosmin Contra nu va mai conta pe serviciile lui Catalin Straton, iar acesta urmeaza sa iși rezilieze contractul cu Dinamo in cel…

- Cosmin Contra (44 de ani) a facut analiza transferurilor facute de Dinamo in aceasta vara. Antrenorul „cainilor” lauda efortul financiar facut de investitorii spanioli. „Pana acum, lucrurile merg destul de bine. Știu ca se platesc salarii destul de bune, nu ii poți atrage in Romania decat daca ii ademenști…

- Fostul selectioner al primei reprezentative de fotbal a Romaniei, tehnicianul Cosmin Contra, a fost instalat, miercuri, in functia de antrenor principal al echipei FC Dinamo, informeaza clubul din Soseaua Stefan cel Mare pe site-ul sau oficial. Acesta a semnat un contract valabil doua sezoane cu gruparea…

- Antrenorul echipei de fotbal CSM Poli Iasi, Mircea Rednic, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa online, ca formatia sa a intalnit duminica pe Dinamo, care are in prezent 6 jucatori depistati pozitiv la COVID-19, iar in aceste conditii toti componentii formatiei sale ar trebui testati din nou…

- Bogdan Vintila (48 de ani), antrenor FCSB, a comentat victoria echipei sale cu Dinamo, scor 1-0, care le-a asigurat roș-albaștrilor calificarea in finala Cupei Romaniei. Finala Cupei Romaniei are loc pe 22 iulie, la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oana”In cealalta semifinala se infrunta Sepsi și Poli Iași.…

- Antrenorul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, Zinedine Zidane, a afirmat ca este mandru si bucuros pentru jucatorii sai, dupa victoria cu Athletic Bilbao (1-0), dar s-a declarat "obosit" de polemicile privind arbitrajul, pe care unii il considera favorabil madrilenilor, relateaza AFP. …