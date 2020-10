Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, e convins ca Dinamo va redeveni o forta a Ligii I dupa achizitiile de jucatori facute in vara acestui an, dar spera ca acest lucru sa nu se intample la meciul direct de sambata. "Asteptam in primul rand sa facem o partida buna si in urma…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Cosmin Contra, a afirmat ca se gandeste la varianta demiterii sale de catre noii proprietari ai clubului, dupa ce echipa sa nu a reusit decat o victorie si doua rezultate de egalitate in primele 7 etape ale Ligii I de fotbal. "Sunt 23 de meciuri in continuare, mai sunt multe…

- Antrenorul principal al echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa online care precede partida din deplasare cu CSM Poli Iasi, ca formatia sa trebuie sa obtina a treia victorie consecutiva si sa mentina cat mai mult timp seria rezultatelor…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Dinamo, Cosmin Contra, a declarat, miercuri, ca salariile jucatorilor vor fi achitate in cel mai scurt timp posibil, el precizand ca situatia nu este usoara la club deoarece sunt multe datorii care ies la iveala dupa preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa online, ca jucatorii sai au datoria sa dea mai mult in partida cu Astra Giurgiu de duminica dupa meciurile mai putin reusite din primele doua etape in care au castigat doar un punct."In…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins formatia de liga secunda FK Csikszereda cu scorul de 3-1 (3-0), miercuri, la Miercurea Ciuc, intr-un meci amical, potrivit paginii de Facebook a clubului de Liga I. Rachid Bouhenna si Florin Purece (dubla) au marcat pentru covasneni,…

- Vineri, 21 august, va debuta ediția 2020-2021 a Ligii I de fotbal cu jocul dintre FC Argeș și FC Botoșani, incepand cu ora 18:15. Sambata, 22 august, sunt programate trei meciuri: FC Viitorul Constanta – UTA Arad (de la ora 15:30), Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – Universitatea Craiova (de la ora 18:00)…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa online, ca in cazul unei victorii in partida de pe teren propriu cu Academica Clinceni, din ultima etapa a play-out-lui Ligii I, va putea spune ca acesta a fost un sezon reusit pentru…