Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Constantin Schumacher, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste ca formatia sa sa fie o pretendenta clara la promovarea in Liga a II-a, dar se asteapta la un sezon foarte dificil in Liga a III-a.



"Sunt bucuros ca am reinviat un spirit si dupa un an excelent am readus suporterii la stadion. Oamenii care sunt alaturi de noi sper sa ne ajute in continuare si sa aiba incredere in noi. Chiar daca toata lumea ne vede deja in Liga a II-a, eu stiu ce se intampla in Liga a III-a, stiu ca va fi un an foarte greu. Am echipa buna in…