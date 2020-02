Cluburile FCSB si Dinamo au fost sanctionate, vineri, Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal cu penalitate sportiva de cate 15.000 de lei pentru incidentele provocate de suporteri in timpul partidei din cadrul etapei a 26-a a Ligii I. "In baza art. 82.2 si 3.a si c din RD, raportat la art. 83.2.d, se sanctioneaza clubul FC FCSB cu o penalitate sportiva de 15.000 lei; In baza art. 82.1 si 3 a si c, raportat la 83.2.d din RD, se sanctioneaza clubul FC Dinamo 1948 Bucuresti cu o penalitate sportiva de 15.000 lei", se arata in comunicatul comisiei postat pe site-ul oficial al LPF.



