Stiri pe aceeasi tema

- Argentina a fost invinsa, marti, scor 2-1 (0-1) de Arabia Saudita, intr-un meci din rrupa C de la Cupa Mondiale 2022 din Qatar, provocand una dintre cele mai mari surprize din istoria competiției, informeaza Gazeta Sporturilor.Argentina a deschis scorul prin starul Leo Messi, in minutul 10, din penalty,…

- Surpriza de proportii, astazi, la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar.La debutul in competitie, Argentina, una dintre favoritele la titlul suprem, a pierdut in fata Arabiei Saudite, in primul meci al zilei, jucat in grupa C Arabia Saudita s a impus cu 2 1, dupa ce Argentina a condus cu 1 0, in urma…

- Argentina – Arabia Saudita este meciul care deschide o zi plina la Campionatul Mondial de Fotbal unde se vor mai disputa astazi, Danemarca – Tunisia, Mexic – Polonia și Franța – Australia. Lionel Messi este anunțat titular, deși starul sud-american are o problema la glezna. Partida incepe la ora 12.00…

- Argentina infrunta astazi Arabia Saudita, de la ora 12:00, in primul meci al zilei din Grupa C de la Campionatul Mondial din Qatar. Partida de pe Lusail Stadium va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1. In celalalt meci din Grupa C, Polonia lui Robert Lewandowski da piept cu Mexicul. Ghidul Campionatului…

- Echipa naționala a Poloniei a fost escorata in zborul spre Qatar de armata, ca o masura de precauție cauzata de razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Polonezii au plecat joi spre Qatar, acolo unde vor infrunta Mexic, Argentina și Arabia Saudita in faza grupelor. Ei au fost escortați cu avioane militare…

- Pentru argentinianul Lionel Messi, care va incerca sa castige prima sa Cupa Mondiala in Qatar, Brazilia, Franta si Anglia sunt „putin peste restul" echipelor implicate in turneul care va incepe duminica. „Suntem plini de sperante, avem o echipa foarte buna care este foarte motivata, dar trebuie sa ajungem…

- Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a indemnat, luni, echipa nationala sa castige Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, informeaza agentia EFE. "Le doresc mult succes fotbalistilor nostri, sa se descurce cat mai bine si sa aduca acasa Cupa", a transmis seful statului, intr-o conferinta…

- Capitanul nationalei Poloniei, Robert Lewandowski, va purta o bnderola in culorile Ucrainei la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, competitie care va avea loc in perioada 20 noiembrie-18 decembrie. Andrei Sevcenko, fost international si selectioner al Ucrainei, i-a inmanat lui Lewaandowski banderola,…