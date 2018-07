Stiri pe aceeasi tema

- ANGLIA-CROATIA LIVE VIDEO. Gareth Southgate, antrenorul Angliei, s-a remarcat din punct de vedere al imbracamintii datorita vestei pe care o poarta intotdeauna pesta camasa. Potrivit Reuters, fanii englezi care se indreapta in numar mare spre Moscova, pentru a asista la semifinala de miercuri…

- Jucatorilor echipei nationale a Angliei li s-a cerut sa nu dea mana nici intre ei, nici cu adversarii, pentru a reduce riscul de a contracta vreun virus sau vreo boala, informeaza inews.co.uk. Insa ei pot sa-si ciocneasca pumnii cu alte persoane, in semn de salut, daca e neaparat necesar, scrie news.ro.Aceasta…

- Gareth Southgate, selectionerul echipei de fotbal a Angliei, a laudat prestatia jucatorilor sai in meciul castigat in fata Columbiei (4-3) la loviturile de departajare, care le-a adus calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, precizand ca inca nu au chef sa se intoarca acasa. "Este…

- Suedia si Anglia, care vor fi adversare, au completat tabloul sferturilor de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa meciurile de marti. OPTIMILE DE FINALA Sambata 30 iunie Franta - Argentina 4-3, la Kazan (Kazan Arena) Uruguay - Portugalia 2-1, la Soci (stadionul…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a ratat calificarea in faza urmatoare a preliminariilor Cupei Mondiale FIBA 2019, duminica, dupa ce a fost invinsa de Croatia cu scorul de 90-63 (19-18, 25-13, 25-16, 21-16), in ultimul sau meci din Grupa D, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Tanara formatie…

- Selectionata Belgiei, care a debutat cu dreptul la Cupa Mondiala de fotbal 2018, impunandu-se cu 3-0 in fata Panama, se asteapta la un meci dificil in fata reprezentativei Tunisiei, in cadrul Grupei E a competitiei. „Jucatorii tunisieni au numeroase calitati. Ei se cunosc foarte bine, iar jocul lor…

- Mijlocasul nationalei de fotbal a Angliei, Jesse Lingard (Manchester United), spune ca selectionerul Gareth Southgate a insuflat componentilor lotului ideea de a juca fara frica la turneul final al Cupei Mondiale 2018. ''Southgate a venit cu mentalitatea de a juca fara frica indiferent de adversar,…

- Atacantul Marcus Rashford a revenit vineri la antrenamentul colectiv al nationalei de fotbal a Angliei, de la care a lipsit in ultimele doua zile din cauza unei accidentari, informeaza agentia EFE. Jucatorul lui Manchester United a suferit o leziune la genunchi in cursul sedintei de pregatire…