- Selectionerul echipei de fotbal a Argentinei, Jorge Sampaoli, a apreciat, luni, ca Lionel Messi "va avea mai multe mingi" si Argentina va avea "energia buna" pentru a castiga meciul cu Nigeria de marti, ultimul meci, crucial, din Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal 2018. "A fost o saptamana…

- Selectionerul Suediei, Janne Andersson, a ramas cu un gust amar dupa esecul contra Germaniei (1-2), din grupa F a Cupei Mondiale din Rusia, decis printr-ul gol in ultimul minut, si a opinat ca jucatorii sai meritau o remiza in meciul de la Soci. Nationalmannschaft s-a salvat in extremis, marcand golul…

- Printesa Takamado a Japoniei a vizitat selectionata de fotbal a tarii sale, in cantonamentul de la Kazan, inaintea meciului cu Senegalul, din cadrul Grupei H a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, informeaza agentia Reuters. Printesa, primul membru al familiei regale japoneze care viziteaza Rusia din…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in va fi prezent in tribunele stadionului din orasul Rostov pe Don, sambata, la partida dintre nationala asiatica si Mexic, din grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. ''Pentru a sustine echipa nationala, presedintele Moon va fi in tribuna…

- Selectionerul Uruguayului, Oscar Washington Tabarez, multumit de calificarea echipei sale in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, a recunoscut, totusi, ca echipa ''Celeste'' a facut ''mult mai putin decat putea sa faca'', dupa victoria cu 1-0 in…

- Selectionata Uruguayului s a calificat, alaturi de formatia Rusiei, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, dupa ce a invins reprezentativa Arabiei Saudite cu scorul de 1 0 1 0 , miercuri, la Rostov pe Don, in Grupa A a turneului final din Rusia, transmite Agerpres.ro ...

- Capitanul selectionatei Belgiei, Eden Hazard, a afirmat ca victoria ''Diavolilor rosii'' in fata reprezentativei Panama (3-0), luni, pe stadionul Fist din Soci, in Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, este un mesaj pentru viitoarele adversare. "Am demonstrat ca suntem aici.…

- Suedia a castigat dupa un "penalty clar", a estimat selectionerul Janne Andersson dupa victoria obtinuta luni de echipa sa, 1-0 impotriva Coreei de Sud in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia. Suedia a primit penalty in minutul 65, dupa ce arbitrul a consultat reluarile video (VAR), pentru…