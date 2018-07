Stiri pe aceeasi tema

- Suedia si Anglia, care vor fi adversare, au completat tabloul sferturilor de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa meciurile de marti. OPTIMILE DE FINALA Sambata 30 iunie Franta - Argentina 4-3, la Kazan (Kazan Arena) Uruguay - Portugalia 2-1, la Soci (stadionul…

- Atacantul uruguayan Edinson Cavani "ramane in repaus deocamdata si inca nu a facut teste medicale pentru a se stabili accidentarea sa de la pulpa piciorului", a precizat Federatia uruguayana de fotbal, luni, cu ocazia reluarii antrenamentelor viitoarei adversare a Frantei din sferturile de finala…

- Cat de grava este accidentarea lui Edinson Cavani. Atacantul de 31 de ani, eroul Uruguayului contra Portugaliei. Cand toți așteptau inca o reprezentație de gala a lui Cristiano Ronaldo, cel care a impresionat in ”optimea” Uruguay – Portugalia a fost Edinson Cavani, de la PSG. ”Dubla” lui Edinson Cavani…

- Edinson Cavani este eroul Uruguayului din meciul cu Portugalia. Atacantul de la PSG a marcat de doua ori in poarta lusitanilor, in victoria echipei sale cu optimile de finala ale Cupei Mondiale, scor 2-1. A facut-o in minutele 7 și 62, insa cand mai erau mai puțin de 20 de minute pana la final s-a accidentat…

- Atacantul tunisian Fakhreddine Ben Youssef a intrat in istoria Cupei Mondiale de fotbal prin golul cu numarul 2.500 al competitiei, marcat joi seara, in ultimul meci din Grupa G la turneul final din Rusia, contra selectionatei Panama, transmite EFE. Ben Youssef a restabilit egalitatea,1-1,…

- Selectionata Uruguayului a castigat Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal 2018, dupa ce a invins echipa tarii gazda, Rusia, cu scorul de 3-0 (2-0), luni, la Samara, dar ambele reprezentative vor evolua in optimile de finala. Uruguayul a castigat clar ''finala grupei'', prin…

- Asistenta video in arbitraj (VAR) a fost utilizata pentru prima oara in istoria Cupei Mondiale, sambata la Kazan, in cursul meciului dintre Franta si Australia, din cadrul Grupei C a competitiei, informeaza AFP. Arbitrul uruguayan Andres Cunha a intrerupt jocul si a vizionat imaginile la marginea terenului,…

- winmasters a caștigat deja trofeul, oferind o mulțime de tipuri de pariuri Pariuri speciale fara egal pentru jucatori, la cote extraordinare Va atinge Cristiano Ronaldo recordul de a marca gol in meciuri de la 4 Cupe Mondiale? winmasters.ro are onoarea de a gazdui live primul…