Fotbal, CM 2018: Franța – Croația 4-2 în finală Naționalele Franței și Croației s-au intalnit asta seara in finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, pe stadionul Lujniki din Rusia, echipa din Hexagon caștigand cu scorul de 4-2, prin golurile marcate de Mandzukic (18 autogol), Griezmann (38 penalty), Pogba (59), Mbappe (65), respectiv Perisic (28) și amintitul Madzukoc (69). Nationalele de fotbal ale Frantei si Croatiei au efectuat aseara ultimul antrenament inaintea finalei. ”Cocosii galici” au intrat pe teren in formula completa, au facut alergari scurte si pase cu mingea in grupuri de cate cinci. In schimb, de la antrenamentul croatilor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

