- Croatia abordeaza finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia cu o risipa de energie mult mai mare decat a adversarei Franta, fata de care are 90 minute jucate in plus si 116 km alergati mai mult, relateaza EFE. In sase partide, Franta a jucat 580,16 minute, comparativ cu cele 679,36 ale…

- Luka Modric, capitanul selectionatei Croatiei, considera ca accederea, pentru prima data in istorie, in finala Cupei Mondiale de fotbal, dupa victoria in fata Angliei (2-1), reprezinta "cel mai mare succes din istoria sportului croat", informeaza agentia EFE. "Insa nu ne vom opri aici", a avertizat…

- Croația scrie istoria la Campionatul Mondial 2018 și este in finala turneului final. A trecut de Anglia in semifinale, 2-1 dupa prelungiri, și va juca impotriva Franței, duminia de la ora 18:00. Condusa de capitanul Luka Modric, naționala Croației a jucat excepțional la acest turneu final și a reușit…

- Mijlocasul englez Jordan Henderson s-a accidentat la muschii ischiogambieri in meciul de sambata cu Suedia (2-0), din sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, si este incert pentru semifinala impotriva Croatiei, ce va avea loc miercuri la Moscova, informeaza France Football. Obligat…

- Sirienii opozanti ai regimului presedintelui Bachar al-Assad s-au felicitat pe retelele de socializare pentru victoria Croatiei in fata Rusiei, aliatul Damascului, carer a dus la eliminarea de la Cupa Mondiala 2018. "Croatia a zdrobit Rusia si o elimina de la Mondial. Va veni o zi in care ea va fi expulzata…

- Capitanul nationalei Croatiei, Luka Modric, considera ca meciul castigat la loviturile de departajare in fata selectionatei Danemarcei, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, duminica seara, la Nijnii Novgorod, a fost "cel mai important" pentru generatia sa. "Nu vreau…

- Capitanul selectionatei Croatiei, Luka Mocric, a afirmat ca echipa sa a meritat victoria in partida cu Nigeria (2-0), disputata sambata seara la Kaliningrad, in cadrul Grupei D a Cupei Mondiale de fotbal editia 2018. "Este un start foarte bun pentru Croatia, am meritat sa castigam. Nigeria…

- Atacantul vedeta al echipei Braziliei, Neymar, va reveni pe gazon duminica contra Croatiei, intr-un meci de pregatire pentru Cupa Mondiala de fotbal 2018, dupa trei luni de absenta din cauza unei accidentari la piciorul drept, a anuntat sambata selectionerul Tite, citat de AFP. "El va…