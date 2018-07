Stiri pe aceeasi tema

- Cele patru partide din faza sferturilor de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia au plasat postul TVR 1 pe primul loc ca audienta la toate categoriile de public: national, urban si comercial, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. TVR 1 a adunat in fata micilor ecrane cei mai multi telespectatori…

- Serghei Ignasevici s-a retras din fotbal, dupa sfertul Rusia – Croația de la CM 2018. Dupa o cariera de 20 de ani ca jucator profesionist si 18 ani petrecuti la echipa nationala a Rusiei, fundasul central Serghei Ignasevici, in varsta de 38 de ani, si-a anuntat retragerea sportiva dupa sfertul de finala…

- Dupa o cariera de 20 de ani ca jucator profesionist si 18 ani petrecuti la echipa nationala a Rusiei, fundasul central Serghei Ignasevici, in varsta de 38 de ani, si-a anuntat retragerea sportiva dupa sfertul de finala al Cupei Mondiale 2018 pierdut in fata Croatiei (4-3 la loviturile de departajare).…

- Zlatko Dalic, selectionerul Croatiei, s-a aratat foarte satisfacut de calificarea echipei sale in semifinalele Cupei Mondiale 2018, dupa victoria in fata Rusiei, dar a precizat ca "ar fi pacat sa nu ajungem in finala". "Vreau sa-i felicit pe baieti pentru lupta, pentru efort si pentru…

- "Nu trebuie sa fim euforici", a avertizat selectionerul Rusiei, Stanislav Cercesov, inaintea meciului de sambata impotriva Croatiei, din sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, scrie France Football. Cercesov a vorbit despre felul cum poate fi evitat excesul de incredere dupa victoria cu Spania…

- Mii de croati au sarbatorit, duminica seara, calificarea echipei lor nationale in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, dupa victoria contra Danemarcei (3-2), gratie evolutiei portarului Danijel Subasic, care a aparat trei loviturile de departajare. "Croatia s-a calificat…

- Presedintele Vladimir Putin a felicitat duminica echipa de fotbal a Rusiei dupa victoria la loviturile de departajare in fata Spaniei si calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, informeaza AFP. "La fel ca intreaga tara, Vladimir Putin a urmarit meciul de la inceput…

- Capitanul selectionatei Croatiei, Luka Mocric, a afirmat ca echipa sa a meritat victoria in partida cu Nigeria (2-0), disputata sambata seara la Kaliningrad, in cadrul Grupei D a Cupei Mondiale de fotbal editia 2018. "Este un start foarte bun pentru Croatia, am meritat sa castigam. Nigeria…