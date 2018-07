Stiri pe aceeasi tema

- Gareth Southgate, selectionerul echipei de fotbal a Angliei, a laudat prestatia jucatorilor sai in meciul castigat in fata Columbiei (4-3) la loviturile de departajare, care le-a adus calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, precizand ca inca nu au chef sa se intoarca acasa. "Este…

- Tite, selectionerul echipei de fotbal a Braziliei, a criticat jocul dur al mexicanilor impotriva atacantului Neymar, luni, in meciul castigat cu 2-0 in optimile de finala ale Cupei Mondiale 2018, si nu a dorit sa raspunda comentariilor facute de antrenorul Juan Carlos Osorio, care l-a acuzat pe jucator…

- Selectionerul echipei de fotbal a Elvetiei, sarbul Vladimir Petkovic, si-a exprimat satisfactia pentru calificarea in optimile de finala ale Cupei Mondiale din Rusia, dupa victoria cu 2-0 in fata Costa Rica, afirmand ca optimile de finala reprezentau ''obiectivul minim fixat". …

- Selectionerul nationalei de fotbal a Coreei de Sud, Shin Tae Yong, recunoaste ca echipa sa are sanse de 1% de a castiga meciul cu Germania, de miercuri, din grupa F a Cupei Mondiale 2018, si de a ajunge in faza optimilor. Germania este sigura de calificare daca va castiga la doua goluri diferenta sau…

- Selectionerul Angliei, Gareth Southgate, si-a exprimat nemultumirea fata de decizia arbitrului de a acorda un penalty impotriva echipei sale in meciul castigat cu 2-1 in fata reprezentativei Tunisiei, luni seara, pe Volgograd Arena, in Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. "Am…

- "Trebuie sa acceptam decizia arbitrului", a declarat selectionerul nationalei Coreei de Sud, Shin Tae-yong, citat de agentia Yonhap dupa esecul suferit luni in fata Suediei (0-1) in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Suedia a primit penalty in minutul 65, dupa ce arbitrul a consultat reluarile…

- Suedia a castigat dupa un "penalty clar", a estimat selectionerul Janne Andersson dupa victoria obtinuta luni de echipa sa, 1-0 impotriva Coreei de Sud in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia. Suedia a primit penalty in minutul 65, dupa ce arbitrul a consultat reluarile video (VAR), pentru…

- Selectionata Suediei a invins reprezentativa Coreei de Sud cu scorul de 1 0 0 0 , luni, pe stadionul din Nijnii Novgorod, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, transmite Agerpres.ro. Suedia a obtinut o victorie meritata, dintr un penalty transformat de Andreas Granqvist 65 , dupa un meci…