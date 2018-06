Stiri pe aceeasi tema

- Didier Deschamps va ramane selectionerul nationalei Frantei "pana in 2020", a asigurat presedintele Federatiei franceze de fotbal (FFF), Noel Le Graet, intr-un interviu acordat joi canalului RTL. Le Graet a fost intrebat despre viitorul lui Deschamps, care a fost numit selectioner in vara lui 2012.…

- Echipa Frantei a vrut sa evite "sa-si asume riscuri inutile" contra unei selectionate a Danemarcei foarte defensive, a precizat selectionerul Didier Deschamps pentru a explica rezultatul de 0-0 de marti, de la Cupa Mondiala de fotbal 2018, precizand in acelasi timp ca "obiectivul a fost atins" (primul…

- "Faza grupelor a fost complicata", a estimat selectionerul nationalei Frantei, Didier Deschamps, dupa egalul de marti cu Danemarca (0-0), in urma caruia "les Bleus" au castigat Grupa C a Cupei Mondiale 2018, scrie France Football. "Noi (echipa Frantei - n. r.) am intreprins mai mult ca…

- Calificarea Frantei in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, dupa victoria in fata selectionatei Peru, cu 1-0, reprezinta ''o imensa satisfactie'' pentru selectionerul Didier Deschamps, care considera ca in comparatie cu primul meci cu Australia (2-1), ''in…

- ''Vom avea nevoie de multa disciplina in jocul nostru si sa avem curajul sa credem'', a declarat vineri selectionerul nationalei de fotbal a Australiei, Bert van Marwijk, cu o zi inaintea meciului cu Franta, din Grupa C a Cupei Mondiale 2018, scrie AFP. "Nu voi vorbi de tactica impotriva…

- Selectionerul echipei de fotbal a Frantei, Didier Deschamps, a salutat vineri decizia atacantului Antoine Griezmann de a continua cu Atletico Madrid, din care au de castigat atat clubul, cat si selectionata lui, relateaza EFE. Greizmann a dezvaluit, prin intermediul unui material video,…

- Didier Deschamps, Lionel Messi, Thomas Muller si Cristiano Ronaldo pot stabili noi recorduri la Cupa Mondiala 2018, care va avea loc in Rusia, intre 14 iunie si 15 iulie. Brazilianul Mario Zagallo si germanul Franz Beckenbauer sunt singurii care au cucerit Cupa Mondiala, atat ca jucatori, cat si ca…

- Lionel Messi, vedeta nationalei de fotbal a Argentinei, nu a afirmat niciodata ca "nu poate juca impotriva unor oameni care omoara copii palestinieni nevinovati", dupa anularea meciului amical pe care echipa "albiceleste" ar fi urmat sa-l dispute sambata impotriva Israelului, la Ierusalim, inaintea…