- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal (FRF) a decis, in sedinta sa de miercuri, sa sanctioneze cluburile Dinamo si FCSB cu penalitati sportive de cate 15.000 de dolari, potrivit site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal.''SC Dinamo 1948 SA vs. FC FCSB - Incidente - In temeiul…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu a declarat pentru ziarul Tuttosport ca va sustine din tribune Ucraina la meciul cu Italia, programat luni in orasul german Leverkusen, in ultima etapa a fazei grupelor in preliminariile EURO 2024 la fotbal, relateaza site-ul TuttoMercatoWeb. Tehnicianul in varsta de 78…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a decis, in sedinta de miercuri, suspendarea pentru doua meciuri a antrenorului echipei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, informeaza site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.Hagi a primit cartonas rosu din partea arbitrului Horatiu Fesnic,…

- Voința Limpeziș – CSM Focșani 2007 sambata, 11 noiembrie 2023, ora 14:00, Stadionul Voința Fotbaliștii focșaneni de Liga a III-a vor juca sambata, 11 noiembrie, de la ora 14:00, in deplasare cu Voința Limpeziș in runda a 12-a a campionatului. Formația buzoiana este peste nivelul la care se afla in sezonul…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat, miercuri, cluburile Petrolul Ploiesti, FCSB si UTA pentru incidentele provocate de suporterii proprii prin introducerea, aprinderea si aruncarea de materiale pirotehnice pe stadioane la partidele din Superliga. „ACS Petrolul…

- Capitanul echipei Petrolul Ploiesti, Valentin Ticu, a fost suspendat pentru 16 meciuri de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, a anuntat, miercuri, site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.Ticu a fost sanctionat si cu o amenda 10.000 de lei.In minutul 6 al partidei Petrolul Ploiesti - FC…