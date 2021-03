Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Nicolae Stanciu, a afirmat, duminica seara, la finalul partidei pierdute cu Germania, scor 0-1, ca adversarii sunt favoriti pentru castigarea grupei de calificare la Cupa Mondiala din 2022. "Stiam ca ne asteapta un meci greu care ne va…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev (2 ATP) va participa pentru prima data la turneul ATP pe iarba de la Halle (Germania), un turneu de pregatire inainte de Wimbledon, au anuntat joi organizatorii, scrie dpa. ''Am auzit multe lucruri bune despre acest turneu. Voi participa si scopul meu este…

- Mijlocasul Toni Kroos a suferit o accidentare la aductori si va rata meciurile pe care nationala Germaniei le va disputa, luna aceasta, impotriva Islandei, Romaniei si Macedoniei de Nord, in preliminariile Campionatului Mondial 2022, a anuntat Federatia Germana de Fotbal. Kroos a parasit cantonamentul…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat ca meciurile din faza grupelor de la Campionatul European U21 se vor disputa fara spectatori. Romania U21 este calificata la turneul final din Ungaria și Slovenia, care va incepe pe 24 martie. Din cauza pandemiei de coronavirus, organizatorii turneului final…

- Jucatorul american Isaiah Philmore se va desparti de BC CSU Sibiu si va face pasul spre prima liga de baschet masculin din Germania ''in incercarea de a-si dezvolta cariera de profesionist'', anunta gruparea de pe Cibin pe site-ul sau oficial, potrivit Agerpres. Isaiah Philmore (31 de ani)…

- Nationalele de fotbal ale Spaniei si Portugaliei se vor confrunta intr-un meci amical, pe 4 iunie, la Sevilla, in pregatirea participarii la turneul final al EURO 2020 care va avea loc in aceasta vara, a anuntat Federatia spaniola de resort, scrie AFP, potrivit AGERPRES. Un amical intre cele…

- Lars Stindl, capitanul echipei de fotbal Borussia Moenchengladbach, a fost ales cel mai bun jucator al lunii decembrie in campionatul Germaniei, a anuntat vineri site-ul Bundesligii. Contracandidatii lui Lars Stindl au fost Robert Lewandowski, Thomas Muller (ambii de la Bayern Munchen),…

- Omar Elabdellaoui, capitanul naționalei Norvegiei, are mari probleme de sanatate, dupa ce in noaptea de Anul Nou i-a explodat o petarda in mana. Acesta este ranit grav la mana, dar și vederea i-a fost afectata, iar medicii sunt sceptici in ceea ce privește revenirea sa pe terenul de fotbal. Citește…