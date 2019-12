Stiri pe aceeasi tema

- LAZIO ROMA CFR CLUJ. Meciul dintre Lazio Roma si CFR Cluj, din etapa a 5-a Grupei E a Europa League, se va disputa joi, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico. Campioana Romaniei, locul 2 in Grupa E, cu noua puncte, are nevoie de un punct in ultimele doua etape pentru a se califica in 16-imile de finala…

- Jucatorul echipei de fotbal Dinamo, Ioan Filip, considera ca adversara de duminica, CFR Cluj, are cel mai bun lot din campionat, si ca Dan Petrescu a construit doua formatii de valori apropiate pe care le foloseste alternativ in Liga I si Europa League, anunța AGERPRES.Citește și: Cozmin Gușa…

- CFR Cluj s-a apropiat de calificarea in optimile Europa League. Campioana Romaniei a caștigat meciul de acasa, din etapa a patra, in fața francezilor de la Rennes, scor 1-0, dupa ce a fost dominata tot meciul de echipa din Ligue 1. Rondon a marcat golul victoriei, dupa care a fost eliminat, anunța…

- Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca CFR Cluj este in urma tuturor echipelor din grupele Ligii Europa in ceea ce priveste bugetul, astfel ca nu poate fi favorita in fata vreuneia potrivit news.ro“Daca vom bate vom avea tot sansa a treia (de calificare…

- CFR Cluj a obtinut o victorie foarte importanta, 1-0 (1-0) in deplasare cu formatia franceza Rennes, joi seara, pe Roazhon Park din Rennes, in Grupa E a Europa League la fotbal. Campioana Romaniei a castigat nu fara emotii un meci in care trebuia sa se impuna clar, avand in vedere ca Rennes…

- CFR Cluj conduce formatia franceza Rennes, cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc joi seara, pe Roazhon Park din Rennes, in Grupa E a Europa League la fotbal. Ciprian Deac a marcat pentru campioana Romaniei din lovitura libera de la 16 metri (9), dupa ce portarul Edouard Mendy…

- CFR Cluj a fost invinsa de Celtic cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, la Glasgow, in etapa a doua din Grupa E a Europa League la fotbal. Campioana Scotiei s-a impus fara drept de apel, prin golurile marcate de francezul Odsonne Edouard (20) si de norvegianul Mohamed Elyounoussi (59). Celtic a aratat…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca adversara de joi din grupele Europa League, Lazio Roma, este o echipa buna care nu isi va permite sa piarda doua meciuri la rand, dupa esecul din campionat, cu SPAL Ferrara, dar a precizat ca si italienii…