Fotbal: Cine va antrena echipa Lokomotiv Moscova

- Antrenorul german Markus Gisdol a ajuns la un acord cu responsabilii clubului Lokomotiv Moscova, urmand sa preia "in viitorul apropiat" conducerea tehnica a acestei echipe din campionatul de fotbal al Rusiei, informeaza DPA. Gisdol, in varsta de 52 ani, a pregatit in cursul carierei sale echipele…

- Fostul nostru antrenor al echipei Zimbru Chișinau, Sorin Colceag, a fost desemnat astazi in funcția de antrenor principal la FC DINAMO București, transmite Noi.md cu referire la replicamedia.md. Antrenorul in varsta de 49 de ani il va inlocui pe Dario Bonetti, caruia i-a fost reziliat contractul marți,…

- Bayern Munchen a invins-o pe FC Barcelona cu scorul de 3-0, marti seara, in deplasare, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Bavarezii s-au impus prin golurile marcate de Thomas Muller (34), cu un sut deviat, si Robert Lewandowski (56, 85). Barca nu a avut niciun…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comparat guvernul cu o echipa de fotbal, al carei proprietar ar fi Klaus, care de 8 luni nu se prea antreneaza, sta mai mult la bautura cu antrenorul și se face ca joaca. Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus ca Romania se confrunta in prezent cu trei mari crize. „Noi…

- Guvernul a fost comparat marți seara cu o echipa de fotbal, al carei proprietar ar fi Klaus Iohannis, care de 8 luni nu se prea antreneaza, sta mai mult la bautura cu antrenorul și se face ca joaca, in viziunea președintelui PSD Marcel Ciolacu. Președintele PSD Marcel Ciolacu vede in Romania in prezent…

- Antrenorul unei echipe de fotbal din Bulgaria a murit pe teren dupa ce a fost lovit de trasnet, la scurt timp de la inceperea meciului. Potrivit agenției de știri BTA, citata de Sott.net, incidentul mortal a avut loc duminica, in timpul unui joc amical intre echipele din Lessichovo și Chernogorov. Ivan…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Mioveni, Alexandru Pelici, a declarat ca spera ca jucatorii sai sa ramana echilibrati si sa acumuleze cat mai multe puncte, dupa cele trei victorii obtinute in primele sase etape ale Ligii I. ''Speram sa ramanem echilibrati, cu picioarele pe pamant si sa incercam…

- Antrenorul moldovean Alexandru Curteian este noul antrenor principal al clubului Dinamo Sankt-Petersburg. Aceasta echipa evolueaza in al treilea eșalon valoric din campionatul Rusiei. In sezonul trecut, Dinamo s-a poziționat pe locul 4 in grupa sa. Astfel, specialistul in virsta de 47 de ani, revine…