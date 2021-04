Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul belgian Kevin De Bruyne, unul dintre cei mai valoroși și longevivi fotbaliști ai lui Manchester City, și-a prelungit contractul cu gruparea de pe primul loc din Premier League pâna în 2025.Fotbalistul de 29 de ani avea mai mult de doi ani ramași din înțelegerea precedenta,…

- Manchester City este cu o mâna deja pe titlul de campioana din Premier League, iar în Champions League este calificata în sferturi, acolo unde va da piept cu Borussia Dortmund. Formația lui Pep Guardiola are șanse de a cuceri toate cele patru competiții în care este angrenata…

- Kelechi Iheanacho, atacantul lui Leicester City, si Thomas Tuchel, tehnicianul lui Chelsea, au fost alesi fotbalistul, respectiv antrenorul lunii martie in Premier League, transmite Reuters. Iheanacho a marcat cinci goluri luna trecuta, dintre care trei in victoria cu 5-0 in fata lui Sheffield United,…

- Secretarul Culturii din Anglia, Oliver Dowden, anunța ca se va experimenta deschiderea arenelor la Chelsea - Manchester City sau Leicester - Southampton, meciuri progamate pe 17 și 18 aprilie. Proiectul revenirii spectatorilor pe stadioanele din Anglia va fi devansat. Succesul campaniei de vaccinare…

- Chelsea s-a calificat duminica in semifinalele Cupei Angliei dupa ce a trecut in sferturi, cu 2-0, de Sheffield United, ''lanterna rosie'' din Premier League. In minutul 24 al meciului de pe Stamford Bridge, Chelsea a beneficiat de autogolul lui Oliver Norwood, pentru ca…

- Manchester City a invins Southampton, scor 5-2, in runda #33 din Premier League, iar Pep Guardiola (50 de ani) a atacat arbitrajul, chiar daca a caștigat categoric partida cu „sfinții”. Ilkay Gundogan, cu un gol marcat la ultima faza a primei reprize, plus Riyad Mahrez și Kevin De Bruyne, cu cate o…

- Liverpool nu reușește sa puna capat seriei de meciuri fara victorie pe Anfield. Echipa pregatita de Jurgen Klopp a înregistrat a șasea înfrângere consecutiva acasa, în etapa a 30-a din Premier League, 0-1 împotriva celor de la Fulham (formație aflata pe loc retrogradabil).Unicul…

Echipa Chelsea Londra s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Angliei, dupa ce a invins, joi, cu scorul de 1-0, formatia Barnsley, din liga secunda, potrivit news.ro. Unicul gol al meciului a fost marcat de Tammy Abraham, in minutul 64.