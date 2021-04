Stiri pe aceeasi tema

- Porto - Chelsea se joaca azi, de la 22:00, in prima manșa din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Confruntarea va avea loc pe stadionul „Ramon Sanchez Pizjuan”, din Sevilla, din cauza restricțiilor de circulație pe care le au englezii. Porto a ajuns in sferturi dupa ce a produs surpriza in Liga…

- Meciurile dintre FC Porto si Chelsea din sferturile de finala ale Ligii Campionilor se vor juca la Sevilla, a anuntat, marti, UEFA. "UEFA poate confirma oficial ca meciurile din prima si a doua mansa din sferturile de finala ale UEFA Champions League care implica Porto si Chelsea vor avea…

- Chelsea s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Atletico Madrid cu scorul de 2-0, miercuri seara, la Londra, in mansa secunda a optimilor de finala. Londonezii, care au castigat cu 1-0, in tur, la Bucuresti, s-au impus acum prin golurile…

- Programul meciurilor din aceasta saptamana, din returul optimilor de finala: –marti, 16 martie – ora 22.00: Manchester City – Monchengladbach (in tur 2-0), Real Madrid – Atalanta (1-0);–miercuri, 17 martie – ora 22.00: Bayern Munchen – Lazio (4-1), Chelsea – Atletico Madrid (1-0). Celalalte partide…

- Borussia Dortmund a invins-o pe Sevilla FC cu scorul de 3-2 (3-1), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Andaluzii au deschis scorul destul de repede, prin Suso (7), cu un sut deviat de Hummels, dar Borussia a facut o prima…

- FC Porto a invins-o pe Juventus Torino cu scorul de 2-1 (1-0), miercuri seara, pe ''Estadio do Dragao'', intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Lusitanii au deschis scorul in minutul al doilea al partidei (63 de secunde), prin…

- Meciul de fotbal dintre Atletico Madrid și Chelsea, programat la 23 februarie, de la ora 22.00, in mansa I a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, va avea loc la București, dar fara spectatori.

- Echipa Chelsea Londra a obtinut al treilea succes in patru meciuri disputate sub comanda antrenorului german Thomas Tuchel, invingand la limita in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Sheffield United, duminica seara, intr-un meci din etapa a 23-a a campionului de fotbal al Angliei, potrivit Agerpres.…