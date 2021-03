Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a terminat la egalitate, 2-2, cu Sevilla FC, marti seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala, potrivit Agerpres. Borussia, victorioasa cu 3-2 in prima mansa,…

- Borussia Dortmund s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a terminat la egalitate, 2-2, cu Sevilla FC, marti seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala. Borussia, victorioasa cu 3-2 in prima mansa, a fost aproape de a obtine o victorie si…

- Chelsea - Manchester United se joaca azi, de la 18:30, in derby-ul rundei a 26-a din Premier League. Londonezii sunt pe poziția a 5-a, cu 43 de puncte, in timp ce „diavolii” ocupa locul secund, cu 49 de puncte. Thomas Tuchel se pregatește de primul derby adevarat de cand a preluat-o pe Chelsea. Tehnicianul…

- Bayern Munchen a invins-o pe Lazio Roma cu scorul de 4-1, marti seara, pe Stadio Olimpico, intr-o partida din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, iar antrenorul Hansi Flick a declarat ca echipa sa a facut "un pas urias spre sferturile de finala", relateaza AFP. "Am avut…

- Thomas Tuchel, antrenorul echipei Chelsea, a afirmat luni, intr-o conferinta de presa, ca pentru Atletico Madrid este un ''dezavantaj'' sa nu poata juca pe propriul teren prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, scrie EFE. "Este un dezavantaj pentru Atletico sa nu joace…

- N-avem fotbal, dar avem stadioane de Champions League. Sau cel puțin așa pare situația pentru moment. Arena Nationala din Capitala ar putea gazdui trei meciuri din oprimile de finala ale Ligii Campionilor. Deja se stie ca la Bucuresti se va disputa, martea viitoare, meciul dintre Atletico-Madrid si…

- Atletico Madrid – Chelsea in Champions League, pe Arena Naționala, in 23 februarie, din cauza restricțiilor anti-Covid-19 Ca urmare a restricțiilor guvernului spaniol asupra zborurilor care sosesc din Marea Britanie, meciul din prima manșa a Ligii Campionilor dintre Atletico Madrid și Chelsea se va…

- Meciul de fotbal dintre Atletico Madrid și Chelsea, programat la 23 februarie, de la ora 22.00, in mansa I a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, va avea loc la București, dar fara spectatori.