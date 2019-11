Stiri pe aceeasi tema

- Liga Campionilor revine cu etapa a patra din faza grupelor. Marți, 5 noiembrie, vor avea loc opt meciuri, dintre care doua incep la ora 19:55, iar restul de la șase de la ora 22:00, potrivit Mediafax.Ianis Hagi (Genk), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Ciprian Tatarușanu (Lyon) și Razvan Marin…

- Ajax Amsterdam a fost invinsa de Chelsea Londra cu scorul de 1-0, miercuri seara, pe teren propriu, intr-un meci din Grupa H a Ligii Campionilor la fotbal. Unicul gol al partidei, arbitrata de romanul Ovidiu Hategan, a fost marcat de Michy Batshuayi (86). Mijlocasul roman Razvan Marin a fost rezerva…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan va conduce meciul dintre Ajax Amsterdam si Chelsea Londra, care avea loc miercuri, de la ora 19:55 (ora Romaniei), in Grupa H a Ligii Campionilor la fotbal, pe ''ArenaA'' din Amsterdam, potrivit site-ului FRF. Arbitri asistenti au fost delegati Octavian…

- Formatia Liverpool a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-3, echipa Salzburg, intr-un meci din grupele Ligii Campionilor, in care austriecii au egalat de la 3-0 pentru englezi. Tot miercuri, echipele lui Razvan Marin si Ciprian Tatarusanu, Ajax Amsterdam si Olympique Lyon, au…

- Bayern Munchen a surclasat-o pe Tottenham Hotspur cu scorul de 7-2, marti seara, la Londra, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la fotbal. Serge Gnabry a marcat patru goluri pentru bavarezi, Robert Lewandowski a reusit o ''dubla'', iar Joshua Kimmich a marcat celalalt gol al…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan va conduce meciul dintre Borussia Dortmund si FC Barcelona, care va avea loc marti, de la ora 22:00, in Germania, in Grupa F a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenti au fost delegati Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, iar al patrulea…

- Ajax Amsterdam, cu mijlocasul roman Razvan Marin titular, a terminat la egalitate cu APOEL Nicosia, 0-0, marti seara, in deplasare, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal. Marin, care a primit un cartonas galben in min. 18, a fost inlocuit cu Sergino Dest in min. 62.…

- Ajax Amsterdam s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe PAOK Salonic cu scorul de 3-2, marti seara, pe teren propriu, in mansa secunda a turului al treilea preliminar. Ajax, dupa 2-2 in primul meci, a fost condusa prin golul lui Biseswar (23), dar ''lancierii''…