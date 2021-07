Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, luni seara, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu Borac Banja Luka din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, nu va fi unul usor, precizand ca el si colegii sai trebuie sa fie atenti pentru ca adversarii au jucatori tehnici. "Suntem…

- Antrenorul echipei de fotbal CGFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, luni seara, intr-o conferinta de presa, ca toata lumea se asteapta ca formatia sa sa "defileze" in dubla cu gruparea bosniaca Borac Banja Luka, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, dar a precizat ca nu va fi asa. "Nu mai…

- CFR Cluj debuteaza marți in turul I al Ligii Campionilor impotriva lui Borac Banja Luka, echipa care a ieșit campioana in Bosnia. Manșa tur este programata in Gruia, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și transmisa de Look Plus și Digi Sport. ...

- CFR Cluj l-a prezentat oficial pe portarul Cristiano Figueiredo (30 de ani), ultima data la FC Hermannstadt. CFR Cluj nu are foarte mult timp pentru pregatirea preliminariilor Ligii Campionilor. Intra inca din primul tur, pe 6 iulie, impotriva celor de la Borac Banja Luka, din Bosnia. Bine ai venit,…

- CFR Cluj debuteaza in preliminariile Ligii Campionilor impotriva lui Borac Banja, campioana Bosniei. Manșa tur este programata marți, 6 iulie, de la ora 20:00, și va fi transmisa de Look Plus și Digi Sport. Campioana CFR Cluj se pregatește pentru turul I preliminar al Champions League. „Feroviarii”…

- Fundașul central Daniel Graovac (27 de ani) a efectuat luni primul antrenament sub comanda lui Marius Șumudica, in cantonamentul pe care CFR Cluj il desfașoara in Austria. CFR Cluj nu are foarte mult timp pentru pregatirea pcreliminariilor Ligii Campionilor. Intra inca din primul tur, pe 6/7 iulie,…

- CFR Cluj, campioana Romaniei pentru al patrulea an la rand, și-a aflat adversara din turul I preliminar al Champions League. „Feroviarii” se vor duela cu Borac Banja Luka, locul 1 in ultimul sezon din Bosnia.

