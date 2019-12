Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi, vedeta echipei de fotbal FC Barcelona, a stabilit sambata un nou record, ajungand la 35 de hat-trick-uri in campionatul de fotbal al Spaniei. Messi a punctat de trei ori in meciul castigat cu 5-2...

- Lionel Messi, vedeta echipei de fotbal FC Barcelona, a stabilit sambata un nou record, ajungand la 35 de hat-trick-uri in campionatul de fotbal al Spaniei, relateaza presa internationala. Messi a punctat de trei ori in meciul castigat cu 5-2 acasa in fata Mallorcai, in etapa a 16-a, partida…

- Lionel Messi, vedeta echipei de fotbal FC Barcelona, a fost ales jucatorul lunii noiembrie in campionatul Spaniei, a anuntat vineri EFE. Messi a reusit patru goluri (unul cu Levante, trei cu Celta Vigo) si o pasa decisiva in meciurile de campionat din noiembrie, ajutand-o pe Barca sa fie…

- Mijlocasii Denis Suarez (Celta Vigo) si Nabil Fekir (Betis Sevilla) impart primul loc intr-un clasament al celor mai bun dribleuri din liga spaniola de fotbal La Liga, dupa primele 13 etape disputate, clasament in care Lionel Messi (FC Barcelona) ocupa doar locul al treilea, relateaza ziarul Marca.…

- Starul Lionel Messi, autor a unei duble in meciul FC Barcelona - Real Valladolid (5-1) din La Liga, a ajuns la un total de 608 goluri marcate in meciuri oficiale si l-a detronat pe marele sau rival, Cristiano Ronaldo (Juventus Torino), care insumeaza 606 goluri, relateaza ziarul AS. Messi,…

- Celebrul atacant suedez Zlatan Ibrahimovic a dat de inteles, pe Instagram, ca va reveni in campionatul Spaniei, relateaza France Football. Cu doua luni inainte sa-i expire contractul cu Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic a postat un mesaj ambiguu pe Instagram, din care se poate intelege ca…

- Comitetul de competitii al Federatiei spaniole de fotbal (RFEF) a decis sa amane pana in luna decembrie primul El Clasico al sezonului, intre FC Bacelona si Real Madrid, programat intial in data de 26 octombrie pe stadionul Camp Nou, in cadrul etapei a 10-a din La Liga, informeaza cotidianul AS. Masura…

- Echipele Atletico Madrid si Real Madrid au terminat la egalitate, 0-0, in derby-ul etapei a 7-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputat sambata seara pe stadionul Metropolitano. In urma acestei remize, la capatul unui meci de mare lupta dar sarac in ocazii de gol, Real Madrid ramane lider al…