Fotbal: Carantina pentru coronavirus i-a adus lui Andrei Şevcenko amintiri despre Cernobîl Selectionerul nationalei de fotbal a Ucrainei, Andrei Sevcenko, a comparat experienta traita dupa dezastrul nuclear de la Cernobil, in 1986, cu perioada de carantina provocata de pandemia de coronavirus, relateaza agentia dpa. ''Am trait vremuri similare cand aveam noua ani si a explodat Cernobilul. A fost un moment dificil, dar acum solutia este sa avem incredere in deciziile guvernelor'', a afirmat Sevcenko, sambata, pentru Sky TV. ''Traiesc in apropiere de Londra si sunt inchis in casa de zece zile. Toti trecem prin momente dificile si speram ca lucrurile se vor imbunatati'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

