- Federatia Româna de Fotbal si Liga Profesionista propun ca meciurile din Liga 1 sa fie jucate fara spectatori, cu maxim 125 de persoane la fiecare partida. În România, antrenamentele cu echipa ar trebui sa înceapa în mai, iar sezonul s-ar relua în iunie, susține Mediafax.Sezon…

- Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca se implica activ in eforturile coordonate ale forurilor europene cu privire la combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si va participa, in perioada 24-27 aprilie 2020, la un hackathon coordonat de Consiliul European pentru Inovare din cadrul Comisiei…

- Peste 1.000 de fani au aplaudat, au scandat si s-au imbratisat asistand duminica la un meci de fotbal in Belarus, in ciuda apelurilor unui numar tot mai mare de suporteri de a boicota jocurile din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza luni Reuters. Belarus este singura tara din Europa…

- Confederatia africana de fotbal (CAF) a anuntat ca a decis sa amane semifinalele Ligii Campionilor Africii, precum si pe cele ale Cupei CAF, a doua competitie continentala intercluburi, din cauza temerilor legate de pandemia de coronavirus, informeaza agentia Xinhua. Comitetul de urgenta…

- Valoarea totala a jucatorilor din cele mai importante cinci campionate de fotbal din Europa va scadea cu 28%, de la 32,7 miliarde la 23,4 miliarde euro, daca niciun meci nu se va mai disputa pana la sfarsitul lunii iunie, din cauza pandemiei de coronavirus si niciun contract cu va fi reinnoit, se…

- Jucatorii si membrii staff-ului tehnic ai echipei scotiene de fotbal Heart of Midlothian au fost rugati sa accepte o diminuare cu 50 la suta a salariilor lor, din cauza consecintelor pandemiei de coronavirus, a anuntat clubul britanic, citat de AFP.Proprietara clubului, Ann Budge, a luat aceasta…

- UEFA a anuntat, joi, ca in contextul problemelor cauzate in Europa de coronavirus a programat marti, 17 martie, videoconferinte cu toti cei implicati, in care sa se discute despre reactia fotbalului la pandemie si situatia tuturor competitiilor interne si continentale, inclusiv despre Euro-2020.

- Președintele american Donald J. Trump a solicitat suspendarea zborurilor comerciale dintre Europa și Statele Unite ale Americii pentru o perioada de 30 de zile, in cadrul unei conferințe de presa. La scurt timp, autoritațile americane au venit cu o decizie in acest sens.