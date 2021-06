Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat golul echipei Ludogoret Razgrad, invinsa in deplasare de TSKA 1948 Sofia cu scorul de 3-1, miercuri, in etapa a 31-a, ultima a fazei play-off a ligii bulgare de fotbal. Keseru a inscris in min. 74, in timp ce pentru gazde au punctat Ivailo Ciocev…

- Reprezentativa Under-23 a Romaniei va efectua un stagiu de pregatire in Spania, la Marbella, unde are programate si doua meciuri amicale, impotriva Mexicului si Australiei, selectionate calificate la randul lor la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anuntat vineri Federatia Romana de Fotbal (FRF). Cantonamentul…

- Selecționata de juniori U17 a Moldovei va disputa pe 11 și 13 mai, in deplasare, doua meciuri amicale cu reprezentativa similara a Romaniei. Ambele intalniri vor avea loc la Centrul FRF Buftea cu incepere de la ora 11:00. In vederea pregatirii catre aceste partide, antrenorul Valeriu Andronic a convocat…

- Ludogoret Razgrad si-a asigurat al zecelea sau titlu consecutiv de campioana a Bulgariei la fotbal, marti seara, dupa ce a invins-o pe Beroe Stara Zagora cu scorul de 3-1, pe teren propriu, intr-un meci in care atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol. Kiril Despodov (27), Dominik Iankov (79)…

- Antrenorul formatiei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa este in grafic, dupa primele trei partide disputate in play-off-ul Ligii I de fotbal, cand a intalnit primele trei clasate, FCSB, CFR Cluj si Universitatea Craiova. "Nu…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Botosani, Marius Croitoru, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa online, ca se asteapta la un meci dificil cu CFR Cluj, care a fost invinsa etapa precedenta de Universitatea Craiova, precizand ca este greu ca echipa campioana sa piarda doua meciuri consecutive…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat golul echipei Ludogoret Razgrad, care a invins-o pe PFC Montana cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, in etapa a 23-a a campionatului de fotbal al Bulgariei. Internationalul roman a inscris in min. 73, din penalty, si a fost…

- Naționala de fotbal juniori U18 a Romaniei se afla, in aceste zile, in Ungaria, unde va disputa doua jocuri de pregatire, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Juniorii nascuți in 2003, pregatiți de Adrian Vasii, vor disputa doua meciuri amicale in compania selecționatei similare a Ungariei: 16 martie,…