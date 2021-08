Capitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, luni seara, intr-o conferinta de presa, ca presiunea din meciul cu Steaua Rosie Belgrad din play-off-ul Europa League o vor resimti numai adversarii, el precizand ca formatia sa nu are nimic de pierdut. "Maine ne asteapta un meci foarte greu, stim ca Steaua Rosie Belgrad este sub o mare presiune. Dar noi suntem pregatiti, este ultima noastra sansa de a merge in Europa League (n.r. - in grupele Europa League). Dar, dupa cum am spus, presiunea este toata la ei, noi nu avem nimic de pierdut. De ce? Pentru ca Steaua Rosie este o echipa…