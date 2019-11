Fotbal: Brescia l-a demis pe antrenorul Eugenio Corini

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Brescia l-a demis pe antrenorul Eugenio Corini, dupa ce echipa a suferit trei esecuri consecutive in campionatul de fotbal al Italiei, informeaza DPA. Invinsa duminica la Verona (1-2), Brescia, o...

- Inter Milano a invins-o pe Brescia cu scorul de 2-1, marti seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului de fotbal al Italiei, iar acest succes i-a adus accederea, cel putin provizorie, pe primul loc in clasament. Inter a deschis scorul cu un gol norocos marcat de Lautaro Martinez,…

- Genoa, cu portarul Ionut Radu titular, a invins-o sambata cu 3-1 acasa pe Brescia, in etapa a 9-a a campionatului de fotbal al Italiei, gratie schimbarilor inspirate facute de antrenorul Thiago Motta, numit in aceasta saptamana dupa

- Echipa italiana de fotbal AC Milan, in palmaresul careia figureaza sapte titluri de campioana a Europei, a anuntat marti ca l-a concediat pe antrenorul Marco Giampaolo, dupa un inceput slab de sezon in Serie A.

- Rasismul pe stadioane "nu mai este acceptabil", a afirmat presedintele Federatiei internationale de fotbal, Gianni Infantino, cu ocazia galei de acordare a trofeelor The Best FIFA, desfasurata luni seara la Teatrul Scala din Milano. "Vreau sa spun asta in Italia, in tara mea. Chiar si ieri am asistat,…

- Juventus Torino, campioana en titre a Italiei, a castigat cu destula dificultate partida disputata sambata seara pe teren propriu, cu Verona, in etapa a 4-a din Serie A. Torinezii au fost condusi cu 1-0 dupa ce Miguel Veloso a deschis scorul in minutul 20, insa Aaron Ramsey a restabilit…

- Echipa AC Milan s-a impus la limita, cu scorul de 1-0, pe terenul nou-promovatei Hellas Verona, intr-un meci din cadrul etapei a treia a campionatului de fotbal al Italiei, disputata duminica seara. Atacantul polonez Krzysztof Piatek a marcat unicul gol al intalnirii in repriza secunda, din penalty…

- Clubul Inter Milano a oficializat joi seara aducerea atacantului international belgian Romelu Lukaku, de la Manchester United, scrie AFP. Lukaku, 26 de ani, a semnat un contract pe cinci ani cu formatia din Serie A, pana pe 30 iunie 2024, a informat conducerea nerazzurri, fara a mentiona…