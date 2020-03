Fotbal: Brazilianul Gustavo revine la Universitatea Craiova

Brazilianul Gustavo Di Mauro Vagenin a semnat un contract cu echipa de fotbal Universitatea Craiova, valabil pana la sfarsitul sezonului competitional, cu optiune de prelungire pe trei ani, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook.



Gustavo, un mijlocas ofensiv de 28 de ani, revine la Universitatea, echipa pentru care a mai evoluat intre 2016 si 2018. Intre timp, sud-americanul a evoluat in China, la Liaoning FC.



Brazilianul a mai evoluat in tara sa, la GO Audax, iar apoi a jucat la mai multe cluburi din Italia, Salernitana, Novara, Lecce si ACR Messina.



Gustavo…