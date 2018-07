Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo iși pregatește viitorul și va semna, cel mai probabil, cu Victor Stana, un mijlocaș de 20 de ani din Republica Moldova. Victor Stana se antreneaza sub comanda lui Florin Bratu de cateva zile și pare sa-l fi convins pe antrenorul "cainilor roșii". Moldoveanul este un produs al academiei celor…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca are putine informatii despre numerosii jucatori noi din lotul formatiei FC Voluntari, adversara din partida de duminica, precizand ca elevii sai trebuie sa fie precauti. "E un meci foarte…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul lui si al jucatorilor in editia 2018-2019 a Ligii I este calificarea in play-off. "Obiectivul meu si al jucatorilor in noul sezon este de a ne califica in prima faza in play-off.…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca adversara de miercuri, FC Voluntari, are nevoie de puncte pentru a se salva de la retrogradare, dar formatia sa este pregatita "sa tina stacheta ridicata" si sa continue seria victoriilor. "Este un meci…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca adversara din partida de sambata, Concordia Chiajna, sta mult mai bine defensiv de la instalarea tehnicianului Ionut Badea, dar cu toate acestea sustine ca formatia sa este pregatita sa castige. "Concordia…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca atacantul slovac Adam Nemec (32 de ani) va pleca de la formatia alb-rosie in vara, asa cum probabil va face si mijlocasul Gabriel Torje (28 de ani). "Doi dintre cei carora le expira contractele…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa, aflata acum in play-out, ar fi ocupat unul din primele trei locuri in play-off tinand cont de potentialul aratat in ultima perioada si de lotul pe care il are la dispozitie. …